Европейский союз не должен ослаблять санкции против России - Госдеп

В Госдепе считают, что угроза, которую представляет Кремль, только растет

Европейский союз не должен ослаблять санкции против России, поскольку угроза, которую представляет Кремль, только растет, заявил в Брюсселе представитель Госдепартамента США Дэвид Тесслер, передает AFP.

"Москва представляет собой явную и реальную опасность для Запада, которая становится все хуже и хуже", - говорится в сообщении.

В США считают, что страны Евросоюза должны поддерживать жесткие санкции против России из-за аннексии Крыма и кризиса в Украине, "несмотря на прокремлевское правительство Италии, которое подталкивает ЕС к ослаблению давления на РФ".

Тесслер заявил, что успех антироссийских санкций зависит от тесного сотрудничества с Европой в этом вопросе, он также сообщил, что США рассматривают новые санкции против РФ в связи с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании.

"Наши санкции должны оставаться мощными, пока мы не увидим изменений в поведении России, которых мы все ждем. Мы не верим в любое ослабление санкций до полного изменения поведения, полного выполнения российских обязательств", - сказал он.

В сообщении отмечается, что помимо кризиса в Украине и дела Скрипалей, Москва также обвиняется в попытке повлиять на многочисленные выборы в Европе и США посредством кампаний дезинформации и запуска бесчисленных кибератак на различные гражданские цели.

Тесслер отметил, что от России исходит реальная опасность, "с которой мы боремся".

Ранее в Госдепартаменте США заявили о намерении ввести новые санкции против России, поскольку там не могут удостовериться в том, что РФ соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери.

Напомним, что 22 августа в США вступил в силу первый этап санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Вашингтон прямо обвинил Москву в нарушении американского закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

В Государственном департаменте США заявили, что в ноябре будет введен "очень жесткий" второй пакет санкций.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.