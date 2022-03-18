Чиновникам и дипломатам из РФ и Беларуси запретили вход в здания Европарламента 18 марта, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины возле здания Европарламента (Фото:REUTERS/Yves Herman)

С сегодняшнего дня, 18 марта, дипломатическому и правительственному персоналу России и Беларуси запрещено входить в помещения Европарламента.



Об этом в Twitter сообщила председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

«В Доме Демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок», — отметила она.

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