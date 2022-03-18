Чиновникам и дипломатам из РФ и Беларуси запретили вход в здания Европарламента

18 марта, 13:39
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Акция в поддержку Украины возле здания Европарламента (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Акция в поддержку Украины возле здания Европарламента (Фото:REUTERS/Yves Herman)

С сегодняшнего дня, 18 марта, дипломатическому и правительственному персоналу России и Беларуси запрещено входить в помещения Европарламента.

Об этом в Twitter сообщила председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

«В Доме Демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок», — отметила она.

Видео дня
https://twitter.com/EP_President/status/1504770628880117790
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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины

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