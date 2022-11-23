Почва для международного трибунала. Сегодня Европарламент может признать Россию спонсором терроризма 23 ноября, 07:15 Шаг Европарламента может стать новым сигналом в международном осуждении преступлений России (Фото:europarl.europa.eu)

В среду, 23 ноября, Европейский парламент рассмотрит резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма.

Обсуждение документа состоялось на октябрьском пленарном заседании Европарламента, а 17 ноября был согласован текст документа.

23 ноября депутаты Европарламента примут решение по этой резолюции, и в случае позитивного голосования могут признать Россию государством — спонсором терроризма. 15 ноября депутатская группа Европейской народной партии (крупнейшая в Европарламенте) призвала своих коллег признать Россию страной — террористом.

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Как напоминает официальный информационный бюллетень Европарламента, в войне против Украины «российские военные активизировали удары по гражданским объектам, в том числе по энергетической инфраструктуре, больницам, медицинским учреждениям, школам и укрытиям, нарушая при этом международное право и международное гуманитарное право».

Поэтому в своем намерении объявить Россию государством — спонсором терроризма европарламентарии «хотят подготовить почву для того, чтобы [Владимир] Путин и его правительство были привлечены к ответственности за эти преступления перед международным трибуналом».

Хотя подобная резолюция Европарламента является политическим шагом, не несет законодательных либо обязывающих последствий для стран ЕС, она является новым важным сигналом в международном осуждении преступлений, совершенных и совершаемых Россией в войне против Украины.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

21 октября Парламентская ассамблея НАТО утвердила резолюцию, в которой призывает членов Альянса признать российский режим террористическим. В этой резолюции также содержатся ряд других важных призывов:

к созданию специального международного трибунала для расследования военных преступлений России,

увеличить поставки вооружения Украине,

разработать конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО

создать механизм взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

Ряд парламентов стран Европы ранее в индивидуальном порядке уже признали российский режим террористическим. Среди них — депутаты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.