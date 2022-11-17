В Европарламенте согласовали резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма — депутат

17 ноября, 23:12
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Акция протеста против терроризма России в Барселоне, 14 октября (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Акция протеста против терроризма России в Барселоне, 14 октября (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В Европарламенте в четверг, 17 ноября, согласовали текст резолюции о признании России страной-спонсором терроризма. Об этом написал в Twitter депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

По словам Кубилюса, политические группы Европарламента достигли консенсуса после четырех часов переговоров. Он заявил, что в резолюции будет строка о признании России государством-спонсором терроризма и государством, которое использует террор.

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В пресс-службе Европарламента сообщили, что голосование за резолюцию должно состояться в среду, 23 ноября. Таким образом депутаты хотят подготовить почву для того, чтобы российский диктатор Путин и его режим предстали перед международным трибуналом за свои преступления, добавили в ЕП.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Европарламент Резолюция Международный трибунал Военные преступления РФ Война России против Украины

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