Европарламент рассмотрит резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма 23 ноября

18 ноября, 15:44
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Принятие резолюции подготовит почву для трибунала над Владимиром Путиным (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

Принятие резолюции подготовит почву для трибунала над Владимиром Путиным (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

Резолюция о признании России государством-спонсором терроризма будет рассмотрена в Европейском парламенте в среду, 23 ноября.

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Об этом говорится в графике пленарных заседаний на его официальном сайте.

Накануне, 17 ноября, в Европарламенте согласовали текст документа.

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Принятием резолюции евродепутаты хотят подготовить почву для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин и его сообщники предстали перед международным трибуналом за свои военные преступления.

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Поводом для этого стало то, что на фоне своих провалов в Украине ВС РФ усилили удары по гражданским целям, включая энергетическую инфраструктуру, медицинские учреждения, школы и приюты, нарушая международное и гуманитарное право.

«Путин и его правительство должны нести ответственность за эти преступления перед международным трибуналом», — подчеркнули в Европарламенте.

Ранее, 13 октября, резолюцию о признании кремлевского режима террористическим приняла Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Европарламент Резолюция Военные преступления Война России против Украины государство-спонсор терроризма

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