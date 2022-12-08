Европарламент рассмотрит признание Голодомора геноцидом украинцев 8 декабря, 18:36 Голодомор 1932−1933 годов признан многими странами геноцидом украинцев со стороны сталинского режима (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Европарламент 15 декабря рассмотрит заявление о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом сказано в повестке дня пленарного заседания Европарламента, которое будет проходить в Страсбурге 12−15 декабря.

«90 лет после Голодомора: признание массового убийства через голод геноцидом», — сказано в анонсе голосования.



В этот день евродепутаты также обсудят гуманитарную ситуацию в Украине и российские атаки на критическую инфраструктуру и гражданские объекты.



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30 ноября немецкий Бундестаг поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932—1933 годов геноцидом украинского народа.

В 2022 году исполняется 90 лет с тех пор, как в 1932 году власти СССР организовали целенаправленные меры по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из крупнейших трагедий в украинской истории. Как в Украине, так и во многих других странах Голодомор 1932−1933 годов впоследствии был признан геноцидом украинцев со стороны сталинского режима.