Европарламент проголосовал за запрет одноразовой посуды и ватных палочек

Европарламент одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию, в частности пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы.

С предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия выступила в мае, сообщает DW.

Кроме того, в Еврокомиссии предлагают сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.

В случае принятия закона производителей данной продукции обязать возместить ущерб экологии и сообщать потребителям о том, как на окружающую среду могут повлиять влажные салфетки, сигаретные фильтры, пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты.

Теперь Европарламенту предстоит в ноябре вступить в переговоры с Еврокомиссией и Советом ЕС относительно проекта соответствующей директивы ЕС.

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