Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа 15 декабря, 13:41 Резолюция ЕП выражает солидарность с украинским народом (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. За проголосовали 507 депутатов, 12 высказались против.

Об этом сообщает пресс-служба ЕП.

Принятая резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов людей, погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

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«Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932−1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинцев, и существенно подорвали основы украинского общества», — говорится в тексте резолюции.



Евродепутаты призвали признать Голодомор геноцидом украинцев все страны и организации, еще не сделавшие этого.



Европарламент также заявляет, что отбеливание и прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа советского диктатора Иосифа Сталина привели к тому, что Россия сегодня является государством — спонсором терроризма.

Евродепутаты также осуждают преступления России, вновь осуществляемые против украинского народа, такие как целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины зимой.

Кроме того, резолюция обвиняет нынешний российский режим в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, стремлении ликвидировать Украину как национальное государство и уничтожить идентичность и культуру народа.

Также осуждается тот факт, что продолжающаяся война РФ против Украины повлекла за собой глобальный продовольственный кризис, когда Россия уничтожает и грабит украинские зерновые склады и продолжает усложнять экспорт украинского зерна в самые обездоленные страны мира.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европарламент за решение признать Голодомр геноцидом украинцев.

«Благодарю президента Европарламента Роберту Метсолу, евродепутатов и всей объединенной Европы за это важное и справедливое решение. Надеюсь на дальнейшее признание Голодомора геноцидом всеми цивилизованными странами мира», — написал глава государства в Twitter.

30 ноября немецкий Бундестаг поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932—1933 годов геноцидом украинского народа.

В 2022 году исполняется 90 лет с тех пор, как в 1932 году власти СССР организовали целенаправленные меры по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из крупнейших трагедий в украинской истории. Как в Украине, так и во многих других странах Голодомор 1932−1933 годов впоследствии был признан геноцидом украинцев со стороны сталинского режима.

