Европарламент проголосовал за непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях
Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Европейский парламент проголосовал за непризнание российских паспортов, выданных на временно оккупированных территориях Украины, а также Грузии.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
За такое решение проголосовали 531 евродепутат, семь были против, а 34 — воздержались.
В дальнейшем Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список не принимающих российских документов. В то же время бегущие от войны в Украине все равно смогут попасть в ЕС по гуманитарным соображениям.
«Европейский парламент стремится сделать все возможное, чтобы продолжать оказывать давление на Россию с помощью правовых и политических средств, чтобы Путин заплатил высокую цену за эту незаконную войну и за международные преступления, совершенные против Украины и ее народа», — сказал евродепутат Хуан Фернандо Лопес Агилар.
12 октября Совет Европы согласовал непризнание российских загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии.
РФ проводит принудительную паспортизацию на захваченных с 24 февраля территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Оккупанты заставляют людей принимать российское гражданство, запугивая отсутствием выплат.
РФ также начала незаконно выдавать российские паспорта в ОРДЛО в 2019 году.