Европарламент проголосовал за непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях 24 ноября, 16:35 Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейский парламент проголосовал за непризнание российских паспортов, выданных на временно оккупированных территориях Украины, а также Грузии.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

За такое решение проголосовали 531 евродепутат, семь были против, а 34 — воздержались.

В дальнейшем Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список не принимающих российских документов. В то же время бегущие от войны в Украине все равно смогут попасть в ЕС по гуманитарным соображениям.

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«Европейский парламент стремится сделать все возможное, чтобы продолжать оказывать давление на Россию с помощью правовых и политических средств, чтобы Путин заплатил высокую цену за эту незаконную войну и за международные преступления, совершенные против Украины и ее народа», — сказал евродепутат Хуан Фернандо Лопес Агилар.

12 октября Совет Европы согласовал непризнание российских загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии.

РФ проводит принудительную паспортизацию на захваченных с 24 февраля территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Оккупанты заставляют людей принимать российское гражданство, запугивая отсутствием выплат.

РФ также начала незаконно выдавать российские паспорта в ОРДЛО в 2019 году.