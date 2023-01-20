В Минюсте объяснили, что значит принятие резолюции Европарламента о создании трибунала для РФ 20 января, 13:15 В Минюсте назвали голосование Европарламента за резолюцию о создании трибунала для РФ важным этапом на пути к восстановлению справедливости (Фото:Guillaume Perigois/Unsplash)

В Минюсте объяснили, что принятая резолюция Европарламента о создании трибунала для политического и военного руководства России за преступления агрессии против Украины, является еще одним важным этапом для восстановления справедливости.

«Это не просто заявление отдельного политика, а именно документ. Прецедент является еще одним этапом для восстановления справедливости», — отметила в своем Facebook замминистра юстиции Ирина Мудрая.

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По ее словам, евродепутаты призывают создать Международный трибунал, который будет иметь достаточно полномочий для приговора диктаторам РФ и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко, а также всем военным и политическим руководителям этих двух стран.

Европарламент также призвал ЕС и государства-члены, а также партнеров и союзников принять участие в дискуссии о правовой возможности использования суверенных активов России для возмещения за нарушение Кремлем международного права в Украине. Рассматривается также возможность отказа таким активам в защите суверенного иммунитета.

«Европарламент поддержал и решение Генеральной Ассамблеи ООН как первый шаг к созданию государствами-участниками ООН в сотрудничестве с Украиной Международного реестра, который станет основой Компенсационного механизма для возмещения всем пострадавшим украинцам», — резюмировала замминистра юстиции.

19 января Европарламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Документ поддержали 472 евродепутата. В то же время 33 парламентария воздержались, а 19 выступили против.

Евродепутаты подчеркнули, что такой трибунал должен иметь юрисдикцию расследовать не только преступления Владимира Путина и политического и военного руководства России, но Александра Лукашенко и его окружения в Беларуси.

Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины почти 11 месяцев, с 24 февраля 2022 года. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства. Войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.



23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции. После этого войска РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.