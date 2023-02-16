Европарламент принял резолюцию к годовщине большой войны РФ против Украины. Призвали дать истребители и все «без исключений» оружие 16 февраля, 14:35 Европарламент принял резолюцию к годовщине с начала великой войны РФ против Украины (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Депутаты Европарламента в четверг, 16 февраля, приняли резолюцию в поддержку Украины перед годовщиной полномасштабного вторжения России. Они призвали международное сообщество поставлять для ВСУ все виды вооружения.

Об этом говорится на сайте органа.

На заседании документ поддержали 444 депутата, против голосовали 26, еще 37 — воздержались. Европарламентарии решительно осудили российскую агрессию и подтвердили несокрушимую солидарность с украинцами.

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Они поддерживают предоставление военной помощи «до тех пор, пока это будет необходимо», и призвали серьезно рассмотреть возможную передачу Киеву истребителей, вертолетов, ракетных систем и значительно увеличить количество боеприпасов.

«Украина должна быть способна не только защитить себя, но и восстановить полный контроль над всей своей международно признанной территорией. Эта цель может быть достигнута только путем продолжения, устойчивого и неуклонного наращивания поставок Украине всех без исключений видов оружия», — подчеркнул ЕП.

Также резолюция призывает ЕС принять десятый пакет санкций против России уже до конца февраля, «существенно расширив их действие». Депутаты требуют завершить процесс, который позволит конфисковать замороженные ЕС российские активы. Их предлагают направить на восстановление Украины и компенсацию пострадавшим.

Развязанная Россией война коренным образом изменила геополитическую ситуацию в Европе, «требующую от ЕС смелых, отважных и всеобъемлющих политических, финансовых решений и решений в сфере безопасности». Европарламент подтвердил поддержку решения Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и призвал их, а также Еврокомиссию работать над началом переговоров о вступлении уже в этом году.

«Членство Украины в ЕС является геостратегической инвестицией в единую и сильную Европу и приравнивается к проявлению лидерства, решительности и дальновидности», — говорится в резолюции.

2 февраля Европарламент принял резолюцию, призывающую начать работу над вступлением Украины в ЕС. 9 февраля президент Владимир Зеленский выступил в Европарламенте и на саммите ЕС в Брюсселе.

