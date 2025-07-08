В Европарламенте проголосовали за новую систему въезда в ЕС, которая постепенно начнет работать с сентября

Украинцы идут к пограничному переходу из Польши в Медыке (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo)

Европейский парламент во вторник, 8 июля, проголосовал за новую систему въезда в Евросоюз под названием Entry/Exit System (EES). Ее начнут вводить с сентября. Об этом сообщили на сайте Европарламента.

Как сказано в сообщении, систему будут внедрять постепенно. В частности, отныне при въезде путешественников в ЕС из третьих стран будут собирать данные о человеке: имя, тип документа, место пересечения границы, биометрические данные.

Реклама

Эти данные будут собирать у людей, которые въезжают в ЕС по краткосрочным визам или по безвизовому режиму.

Страны-члены ЕС могут сами решать, начинать ли внедрение постепенно, или сразу регистрировать все пересечения границы.

В сентябре 2024 года сообщалось, что на границах стран, входящих в ЕС, заработает IT-система EES (Entry/Exit System), которая автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев. Она будет фиксировать граждан тех стран, которые не входят в ЕС (включая украинцев), независимо от наличия визы или безвиза.

С разрешением ETIAS можно въезжать на территорию вышеуказанных стран Европы любое количество раз. Однако находиться в ЕС можно лишь 90 дней в течение любого 180-дневного периода.