Европарламент осудил действия России в Азовском море и призвал готовиться к санкциям

Европарламент осудил действия России в Азовском море, нарушающие международное морское право, и призвал все страны - члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усиливать санкции против РФ в случае обострения ситуации в регионе.

Об этом сказано в резолюции Европарламента, принятой в четверг, 25 октября.

В документе осуждаются "чрезмерные" блокировка и инспекции Россией коммерческих судов. До открытия Керченского моста из РФ в аннексированный ею Крым проверки проводились лишь выборочно и не нарушали свободного движения кораблей и грузов.

Европарламент признал право РФ проводить проверки, но выразил убеждение, что этим правом "не должны злоупотреблять или применять его по политическим соображениям".

Вместо этого Еврокомиссии стоило бы оценить экономический ущерб, причиненный этой "де-факто блокадой" и помочь экономическому развитию Мариуполя и Бердянска.

Также Европарламент "серьезно обеспокоен продолжением милитаризации Азовского моря и региона Черного моря, особенно незаконно аннексированного и оккупированного Крымского полуострова". Из примеров называется размещение Россией зенитных ракетных систем С-400 в Крыму и переброска в Азовское море военных кораблей и патрульных катеров с Каспия.

Напомним, с апреля 2018 года России начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.

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