Европарламент принял резолюцию с требованием освободить Сенцова и других политзаключенных

Европарламент принял резолюцию в день открытия ЧМ-2018 в России

Европарламент принял резолюцию с требованием освободить украинца Олега Сенцова и других политзаключенных, удерживаемых в России.

За такое решение проголосовали 485 евродепутатов. Против выступили 76 человек, 66 представителей Европарламента воздержались.

"Европарламент требует от российского руководства немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и более 70 противоправно удерживаемых украинских граждан в России и на Крымском полуострове", - говорится в документе.

Участники дебатов призвали усилить давление на Кремль, а лидеров стран ЕС и дипломатов просили воздержаться от поездок в Россию на Чемпионат мира-2018 по футболу.

В зале заседаний Европарламента ряд депутатов держала в руках портреты Сенцова и других политзаключенных в знак протеста против их незаконного содержания в российских тюрьмах.

В документе указываются имена всех украинских политзаключенных, включая Александра Кольченко и Владимира Балуха.

Министр иностранных дел Павел Климкин поблагодарил Европарламент за поддержку Украины.

Вдячний Європарламенту за ухвалену резолюцію щодо Росії, передусім щодо звільнення О.Сенцова та інших політв’язнів. Симолічно, що увагу до порушення прав людини Росією привернуто в день

відкриття ЧС з футболу.Лише спільним тиском зможемо змусити РФ звільнити понад 70 політв’язнів pic.twitter.com/dNSVgRpBki — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 июня 2018 г.

Напомним, в день открытия ЧМ-2018 активисты запустили третий этап глобальной акции в поддержку украинских политзаключенных. ОДной из целей было не допустить, чтобы решение Европарламента прошло мимо внимания мира из-за масштабного футбольного события.

Для этого организаторы акции призвали написать в своем Facebook или Twitter фразу #EuropeanParliament Act Now! Vote for resolution! Save Ukrainian Jailed-70 #SaveOlegSentsov #FreeSentsov #WorldCup #WorldCup2018.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

16 мая 2018 года стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.