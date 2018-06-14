14 июня 2018, четверг

Европарламент принял резолюцию с требованием освободить Сенцова и других политзаключенных

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Европарламент принял резолюцию в день открытия ЧМ-2018 в России

Европарламент принял резолюцию в день открытия ЧМ-2018 в России

Европарламент принял резолюцию с требованием освободить украинца Олега Сенцова и других политзаключенных, удерживаемых в России.

За такое решение проголосовали 485 евродепутатов. Против выступили 76 человек, 66 представителей Европарламента воздержались.

"Европарламент требует от российского руководства немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и более 70 противоправно удерживаемых украинских граждан в России и на Крымском полуострове", - говорится в документе.

Участники дебатов призвали усилить давление на Кремль, а лидеров стран ЕС и дипломатов просили воздержаться от поездок в Россию на Чемпионат мира-2018 по футболу.

В зале заседаний Европарламента ряд депутатов держала в руках портреты Сенцова и других политзаключенных в знак протеста против их незаконного содержания в российских тюрьмах.

В документе указываются имена всех украинских политзаключенных, включая Александра Кольченко и Владимира Балуха.

Министр иностранных дел Павел Климкин поблагодарил Европарламент за поддержку Украины.

Напомним, в день открытия ЧМ-2018 активисты запустили третий этап глобальной акции в поддержку украинских политзаключенных. ОДной из целей было не допустить, чтобы решение Европарламента прошло мимо внимания мира из-за масштабного футбольного события.

Для этого организаторы акции призвали написать в своем Facebook или Twitter фразу #EuropeanParliament Act Now! Vote for resolution! Save Ukrainian Jailed-70 #SaveOlegSentsov #FreeSentsov #WorldCup #WorldCup2018.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

16 мая 2018 года стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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