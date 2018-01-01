Европарламент поддержал закрытие портов для российских судов и предложил ввести новые санкции Сегодня, 20:34 0 Цей матеріал також доступний українською Европарламент поддержал введение новых санкций против РФ

Европейский парламент призвал страны-члены и руководящие органы ЕС закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря.

Об этом говорится в резолюции о состоянии реализации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, пишет УНИАН.

Документ поддержали 433 депутата, 30 воздержались и 105 проголосовали против его принятия.

Также предлагается ввести санкции против РФ из-за агрессии в Керченском проливе и Азовском море.

"Европейский парламент решительно осуждает сознательный акт агрессии Российской Федерации против Украины, совершенный 25 ноября в Керченском проливе, требует немедленно и безоговорочно освободить все украинские суда и моряков, к которым одновременно необходимо относиться как к военнопленным", - сказано в резолюции.

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Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам Украины, включая порт Мариуполь.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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