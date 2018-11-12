Европарламент поддержал присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену
Европарламент одобрил резолюцию, поддерживающую заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне, сообщает Balkan Insight.
Согласно документу, присоединение к Шенгенскому соглашению не должно быть связано с верховенством права в обеих странах.
Для того, чтобы решение по этому вопросу было принято окончательно, его единогласно должны поддержать все страны-члены ЕС на заседании Совета ЕС.
С 2011 года это уже пятая резолюция Европарламента с рекомендациями о принятии Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство.
Напомним, что премьер-министр Голландии Марк Рютте ранее заявил, что его страна выступает против вступления Румынии в Шенген из-за ее проблем с коррупцией.