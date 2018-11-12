Европарламент поддержал присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену Сегодня, 20:47 33 Цей матеріал також доступний українською ЕП одобрил резолюцию, поддерживающую стремления Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгену

Европарламент одобрил резолюцию, поддерживающую заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне, сообщает Balkan Insight.

Согласно документу, присоединение к Шенгенскому соглашению не должно быть связано с верховенством права в обеих странах.

Для того, чтобы решение по этому вопросу было принято окончательно, его единогласно должны поддержать все страны-члены ЕС на заседании Совета ЕС.

С 2011 года это уже пятая резолюция Европарламента с рекомендациями о принятии Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство.

Напомним, что премьер-министр Голландии Марк Рютте ранее заявил, что его страна выступает против вступления Румынии в Шенген из-за ее проблем с коррупцией.