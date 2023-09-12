Важен для Украины. Европарламент поддержал закон о совместных оборонных закупках 12 сентября, 17:06 Флаги Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Европарламент во вторник, 12 сентября, поддержал закон об укреплении европейской оборонной промышленности за счет совместных закупок (EDIRPA). Его поддержали 530 евродепутатов, 66 голосовали против, 32 — воздержались. Теперь решение должен официально одобрить Совет.

Как сообщает пресс-служба Европарламента, решение является краткосрочным инструментом для укрепления европейской оборонной промышленности через совместные закупки до 31 декабря 2025 года.



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На финансирование инструмента выделят 300 млн евро. В совместных закупках должны участвовать не менее трех стран-членов, они также должны быть открыты для членов Европейской ассоциации свободной торговли, которые входят в Европейскую экономическую зону. Подрядчики и субподрядчики должны быть зарегистрированы на территории ЕС или ассоциированной страны.



Финансовый вклад ЕС будет ограничен 15% от стоимости общего контракта, но этот порог могут увеличить до 20%, если получателями дополнительных объемов оборонной продукции будут Украина или Молдова.

«Сегодняшнее голосование знаменует собой исторический момент для обороны ЕС, создавая первый инструмент ЕС для совместных закупок странами-членами. Это поможет им пополнить свои запасы, повысить оперативную совместимость наших вооруженных сил, укрепить нашу промышленность и внести вклад в нашу неизменную поддержку Украины. Однако в условиях исторического кризиса EDIRPA может быть лишь отправной точкой для гораздо более амбициозной совместной оборонной программы», — заявил содокладчик комитета ЕП по иностранным делам Михаэль Галер после голосования.

20 марта Евросоюз согласовал поставки Украине миллиона снарядов. Речь идет о боеприпасах калибра 155 мм, которые должны поставляться в течение 12 месяцев.

5 мая ЕС также согласовал выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины.