05 июля 2018, четверг

Европарламент поддержал новые правила въезда в Шенгенскую зону

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Новая система проверки данных начнет работу с 2021 года

Новая система проверки данных начнет работу с 2021 года

В четверг, 5 июля, Европарламент поддержал новые правила въезда в Шенгенскую зону.

Как сообщает пресс-служба Европарламента, евродепутаты поддержали запуск Европейской системы авторизации и информации о путешествия (ETIAS), которая начнет работу с 2021 года. 

Согласно новым правилам, граждане стран, не входящих в состав ЕС, но освобожденные от визовых требований, должны будут заполнить специальную электронную форму до начала их предполагаемого путешествия. В документ необходимо внести свои личные данные (имя, дату и место рождения, пол и гражданство),  домашний адрес, контактную информацию. Также будет необходимо указать страну первого въезда на территории ЕС.

Заявителю также необходимо будет информировать о любых обвинительных приговорах за серьезные уголовные преступления (терроризм, сексуальную эксплуатацию детей, торговлю людьми или наркотиками, убийство и изнасилование), о пребывании в зонах боевых действий.

Процедура будет стоить 7 евро, бесплатно авторизация будет проводиться для лиц младше 18 лет и старше 70 лет. Авторизация будет действительна в течение трех лет, либо до истечения срока действия проездного документа.

Проверка будет проводиться автоматически, однако в случае подтверждения информации о судимости,  о пребывании в зонах боевых действий и т.д., рассмотрение заявки на въезд будет проводится в ручном режиме чиновником.

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