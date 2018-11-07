Европарламент открыл курс по распознаванию домогательств: на лекцию записались лишь 19 депутатов

В Европарламенте стартует экспериментальный курс по распознаванию и предотвращению сексуального насилия на рабочем месте.
Как пишет Euobserver, из общего количества депутатов Европарламента (751 депутат) на курс записалось лишь 19 человек.
Первая лекция состоится в среду, 7 ноября.
Ранее сообщалось, что сотрудницы ЕП стали жертвами сексуальных домогательств со стороны некоторых евродепутатов. По данным СМИ, минимум два евродепутата из Германии подозревались в сексуальных домогательствах.
Президент Европарламента Антонио Таяни был "шокирован и возмущен" подобными обвинениями.
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