Европарламент осудил Россию за пытки и уголовное преследование украинских подростков 15 июня, 15:28 Флаги ЕС (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Европарламент принял резолюцию, осуждающую применение российскими структурами пыток и уголовного преследования украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.

Голосование состоялось в четверг, 15 июня, во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге, сообщает Укринформ.

Отмечается, что «за» проголосовали 425 европейских политиков, «против» — 3, и 15 воздержались от голосования.



Видео дня

«Европейский парламент решительно осуждает процесс против Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, и жестокость, перед которой они предстали, и требует немедленно прекратить процесс против них и позволить им покинуть временно оккупированные территории Украины и Российской Федерации», — говорится в документе.

Также в Европарламенте призвали ЕС внести тех, кто причастен к насилию над подростками, в санкционный перечень за нарушение прав человека. Там обратились к международным гуманитарным организациям, в частности Красного Креста, с просьбой посодействовать безопасному вывозу подростков в Украину или в любую другую страну, которая гарантирует их безопасность.

Европейские политики осудили грубые нарушения Российской Федерацией прав человека, в частности, прав ребенка, а также попытки российских властей лишить украинских граждан их украинской идентичности.

Сообщается, что депутаты также осудили действия белорусского режима, который способствует вывозу украинских детей, и призвали ЕС принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей депортации украинских детей в Россию и их направлению в так называемые «приемные» семьи.

24 мая 2023 года двум 16-летним подросткам Тиграну Оганнисяну и Никите Ханганову было предъявлено обвинение Следственным комитетом РФ в подготовке диверсии на железной дороге во временно оккупированном Бердянске.

За это им может быть назначено наказание в виде заключения на срок от 10 до 20 лет.

Адвокат, который оказывает юридическую помощь семье Тиграна Оганнисяна, также рассказал о пытках, которым подвергся парень, после похищения российскими силовиками.

По словам адвоката, парень находился в жестких условиях, его били, применили электрошокер и имитировали казнь для того, чтобы напугать.