Европарламент одобрил пакет помощи Украине на 18 млрд евро

14 декабря, 15:58
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Парламент поддержал помощь Украине по срочной процедуре (Фото:Верховная Рада Украины)

Парламент поддержал помощь Украине по срочной процедуре (Фото:Верховная Рада Украины)

Депутаты Европарламента в среду, 14 декабря, поддержали пакет помощи Украине на 18 млрд евро.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Долгосрочный кредит, который предоставляется Украине на льготных условиях, но при условии проведения реформ, покроет основные общественные услуги, включая содержание больниц, школ и обеспечение жильем.

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«Он также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая постоянно подвергается атакам со стороны России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Парламент поддержал помощь Украине по срочной процедуре, несмотря на вето Венгрии на первоначальное предложение.

Решение ЕП позволяет 26 государствам-членам выступать в качестве гарантов кредита в качестве альтернативы бюджету ЕС.

10 декабря Совет Европейского Союза утвердил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро.

На этой неделе Венгрия сняла свои возражения против кредита ЕС Украине после того как частично была разморожена финансовая поддержка Евросоюза для Будапешта. Ранее она была заморожена из-за проблем с верховенством закона в стране.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Помощь Кредит Российская агрессия Макрофинансовая помощь Европарламент Помощь Запада

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