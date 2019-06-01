Светлана Ройз
10 советов родителям. Как выстроить отношения с поколением Z
Питер Сантенелло
Украинский солдат
Лео Бабаута
Крутой папа. 11 жизненных уроков, которые я, как оказалось, преподал своим детям
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Европарламент лишил аккредитации всех новоизбранных испанских депутатов

Вчера, 10:04
Цей матеріал також доступний українською
Европарламент лишил аккредитации всех новоизбранных испанских депутатов - фото

REUTERS/Yves Herman

Карлес Пучдемон

Европейский парламент лишил предварительной аккредитации всех новоизбранных депутатов от Испании, передает DW.

Вероятная причина — статус экс-главы администрации Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина. Они прошли в Европарламент по спискам союза Свободные за Европу.

Адвокат Пучдемона Симона Бекаерта заявил, что Комина и Пучдемона не пропустили в здание Европарламента. Им также было отказано в получении предварительной аккредитации.

В Брюсселе объяснили, что они «еще не располагает официальным списком испанских депутатов, получивших мандаты».

Читайте также:
 Пучдемон избран депутатом Европарламента

Остальных испанских депутатов, которые раньше получили аккредитацию, лишили ее по причине того, что официальные результаты выборов Европарламента в Испании еще не были опубликованы.

Выборы в Европарламент прошли в странах ЕС с 23 по 26 мая. В Испании победу прогнозируемо получила Социалистическая партия, получив 20 мандатов.

Читайте также:

В Европарламенте объявили результаты выборов

Пучдемон бежал в Бельгию после референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, чтобы избежать ареста.

Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, в частности Пучдемона. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за отсоединение проголосовало 90,18%, против — 7,83% при явке 43,03%.

Теги:   Испания Карлес Пучдемон Европарламент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 16:21

img
Эксперты спрогнозировали финал Лиги чемпионов
События

Вчера, 18:22

img
Более 5 тыс. человек проехали на велосипедах на Велодне в Киеве
Футбол

Сегодня, 00:06

img
Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 16:28

img
Впервые за 15 лет Путина не пригласили на торжественные мероприятия к годовщине операции Overlord
8486
Геополитика

31 мая, 22:08

img
Катастрофа MH17: Нидерланды потребовали объяснений от Малайзии из-за заявления о роли России
7746
Геополитика

Вчера, 11:28

img
Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить США
6756