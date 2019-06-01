Европарламент лишил аккредитации всех новоизбранных испанских депутатов Вчера, 10:04 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Yves Herman Карлес Пучдемон REUTERS/Yves Herman

Европейский парламент лишил предварительной аккредитации всех новоизбранных депутатов от Испании, передает DW.

Вероятная причина — статус экс-главы администрации Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина. Они прошли в Европарламент по спискам союза Свободные за Европу.

Адвокат Пучдемона Симона Бекаерта заявил, что Комина и Пучдемона не пропустили в здание Европарламента. Им также было отказано в получении предварительной аккредитации.

В Брюсселе объяснили, что они «еще не располагает официальным списком испанских депутатов, получивших мандаты».

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Остальных испанских депутатов, которые раньше получили аккредитацию, лишили ее по причине того, что официальные результаты выборов Европарламента в Испании еще не были опубликованы.

Выборы в Европарламент прошли в странах ЕС с 23 по 26 мая. В Испании победу прогнозируемо получила Социалистическая партия, получив 20 мандатов.

Пучдемон бежал в Бельгию после референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, чтобы избежать ареста.

Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, в частности Пучдемона. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за отсоединение проголосовало 90,18%, против — 7,83% при явке 43,03%.