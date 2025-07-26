Европарламент предлагает ускорить полный отказ от российского газа

Как отмечает Reuters, маловероятно, что все правительства стран-членов согласятся на ускорение полного эмбарго (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Об этом сообщает Reuters.



Согласно действующему предложению Европейской комиссии, импорт российского газа должен быть прекращен до 1 января 2028 года. В то же время евродепутаты предлагают перенести эту дату на год раньше — до 1 января 2027 года.

Соответствующие поправки внесли Инесе Вайдере (Европейская народная партия) и Вилле Ниинистьо (партия Зеленый союз).

Как отмечает Reuters, маловероятно, что все правительства стран-членов согласятся на ускорение полного эмбарго, однако Европарламент может использовать эту инициативу как инструмент давления для достижения других изменений в рамках переговоров.

В частности, евродепутаты предлагают ввести обязательные санкции для компаний, которые нарушают запрет на импорт, включая возможность аннулирования лицензий на торговлю энергоносителями.

Еврокомиссия уже представила план поэтапного отказа от российского газа до конца 2027 года. Эта инициатива не может быть заблокирована отдельными странами-членами, однако Венгрия и Словакия уже выразили недовольство. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал полностью отказаться от санкций против российских энергоносителей на фоне роста угроз на Ближнем Востоке.