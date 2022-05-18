Друзья Путина. Над экс-главой МИД Австрии Кнайсль и бывшим канцлером Германии Шредером нависла угроза санкций — СМИ 18 мая, 15:00 Цей матеріал також доступний українською В 2018 году танец Владимира Путина и Карин Кнайсль обсуждали все мировые СМИ (Фото:Roland Schlager/Pool via Reuters)

Евродепутаты инициируют введение санкций против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает Welt со ссылкой на собственные источники.

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Для этого в Европарламенте планируют принять резолюцию с призывом внести их в черный список, в который ранее попали российские олигархи из числа сторонников главы кремлевского режима Владимира Путина.

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Как Шредер, так и Кнайсль после своих отставок получили высокие должности в российской государственной компании Роснефть, в чем многих увидели коррупционную составляющую, ведь свои кресла они могли получить в качестве взятки за лояльность к РФ.

Кроме того, и экс-главу немецкого правительства, и бывшего министра иностранных дел Австрии с Путинным связывают также личные дружеские отношения. Кнайсль даже приглашала его на собственную свадьбу, а фото их танца облетело в 2018 году все мировые СМИ.

Решение по поводу внесения членов правления Роснефти в санкционный список планируется принять 19 мая.

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После этого резолюцию Европарламента должны будут одобрить представители 27 стран-членов.

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