Европарламент больше не считает Венгрию демократией из-за действий режима Орбана 15 сентября, 15:39 Виктор Орбан (Фото:Orban Viktor/Facebook)

Европарламент больше не считает Венгрию полноценной демократией и признает ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и премьер-министра страны Виктора Орбана.

Об этом говорится в заявлении Европарламента.

Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей». Члены Европейского парламента проголосовали за документ, который признает, что Венгрия больше не может считаться демократией. Это решение поддержали 433 голосами, 123 проголосовали против и 28 воздержались.

Видео дня

В заявлении говорится, что отсутствие решительных действий ЕС способствовало возникновению «гибридного режима избирательной автократии» в Венгрии. Депутаты Европарламента уточняют, что в этой стране происходят выборы, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам.

«Выводы этого доклада ясны и бесповоротны: Венгрия не является демократией. Для парламента как никогда важно было занять эту позицию, учитывая тревожные темпы отступления от верховенства закона в Венгрии», — заявила докладчик парламента по ситуации в Венгрии Гвендолин Дельбос-Корфилд.

Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию в полной мере использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты и, в частности, регулирование финансирования Венгрии.

Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия намерена рекомендовать сократить финансирование правительству Венгрии на фоне опасений из-за масштабной коррупции в стране.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.