Оружие, рост и окружающая среда. Перед Европой стоят три серьезных вызова в 2026 году — The Economist
Зону евро ожидает оживление, предрекает The Economist (Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva)
Европа всегда умела превращать беду в возможность, но удастся ли это в 2026-м? Маловероятно, считает Крис Локвуд, европейский редактор The Economist.
Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.
Європа входить у 2026 рік затиснутою з усіх боків. Їй потрібно знайти кошти на відновлення своєї військової могутності перед лицем дедалі більш ворожої Росії, водночас розширюючи підтримку України, оскільки Америка відходить убік. Європа має оживити економічне зростання після років слабких показників, поки світ охоплює хвиля протекціонізму, — інакше невдоволені виборці ще більше тяжітимуть до політичних крайнощів. А ще — зберегти курс на кліматичну трансформацію, попри невпинний тиск з боку популістської правиці, яка вимагає помʼякшити або й скасувати екологічні цілі. Кожне з цих завдань саме по собі є складним. Разом вони перетворюються