Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Європа входить у 2026 рік затиснутою з усіх боків. Їй потрібно знайти кошти на відновлення своєї військової могутності перед лицем дедалі більш ворожої Росії, водночас розширюючи підтримку України, оскільки Америка відходить убік. Європа має оживити економічне зростання після років слабких показників, поки світ охоплює хвиля протекціонізму, — інакше невдоволені виборці ще більше тяжітимуть до політичних крайнощів. А ще — зберегти курс на кліматичну транс­формацію, попри невпинний тиск з боку популістської правиці, яка вимагає помʼякшити або й скасувати екологічні цілі. Кожне з цих завдань саме по собі є складним. Разом вони перетворюються