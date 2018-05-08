Европа сожалеет о решении Трампа по ядерной сделке с Ираном

В ЕС надеются, что Вашингтон пересмотрит свое решение по Ирану

Франция, Великобритания и Германия "сожалеют" о решении президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из JCPOA [Совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной программы Ирана]. На карту поставлен режим нераспространения ядерного оружия", - заявил он в Twitter.

France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the JCPOA. The nuclear non-proliferation regime is at stake. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 мая 2018 г.

В администрации Макрона добавили, что во вторник вечером президент Франции провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Терезой Май об иранском соглашении и последующих шагах после решения Трампа.

Глава дипломатии Европейского Союза Федерика Могерини также выразила сожаление в связи с решением Белого дома.

"Мы будем рады, если США пересмотрят эту позицию… Ядерная сделка не является двусторонним соглашением, и ни одна страна не может ее аннулировать в одностороннем порядке", - заявила она.

Могерини заверила, что ЕС привержен ядерному соглашению, пока Иран продолжает выполнять свои ядерные обязательства.

"Мы полностью доверяем работе, компетенции и независимости Международного агентства по атомной энергии, которое опубликовало десять отчетов, подтверждающих, что Иран полностью выполнил свои обязательства", - подчеркнула она.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.