Европа сожалеет о решении Трампа по ядерной сделке с Ираном

Франция, Великобритания и Германия "сожалеют" о решении президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США выйти из JCPOA [Совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной программы Ирана]. На карту поставлен режим нераспространения ядерного оружия", - заявил он в Twitter.

France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the JCPOA. The nuclear non-proliferation regime is at stake.