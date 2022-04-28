«Трибунал для Путина». Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы — символическая и показательная — Гончаренко 28 апреля, 21:35 Цей матеріал також доступний українською Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Народный депутат Алексей Гончаренко в эфире Радио НВ объяснил важность резолюции ПАСЕ о необходимости срочного создания международного трибунала для расследования преступлений России в Украине.

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«Под этот трибунал должны пойти не только те, кто совершил непосредственно преступления — убийства, изнасилования, но и военно-политическое руководство России. Это прямо прописано — за акт агрессии, преступление военной агрессии против Украины. То есть во главе с [российским диктатором Владимиром] Путиным. Фактически принято решение трибунала над Путиным», — отметил Гончаренко.



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В резолюции также отмечено, рассказал нардеп, что трибунал должен получить право выписывать международные ордера на розыск и арест преступников. Решение было принято единогласно 115 депутатами.

«Да, России уже нет в Совете Европы — в середине марта РФ была исключена за ее агрессию против Украины. Но все равно в Совете Европы есть Армения, Сербия. Армения — союзник России по ОДКБ, не голосует в ООН в поддержку Украины. Но не нашлось ни одного депутата из любой страны — 46 членов Совета Европы, который проголосовал бы против этого. Думаю, что это очень символично и показательно», — добавил Гончаренко.

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