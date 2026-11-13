Президент Европейского совета Антониу Кошта пользуется наибольшей поддержкой для участия в переговорах с РФ по Украине (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Европейские лидеры спорят о том, кто будет представлять Европу на мирных переговорах по Украине. Среди главных кандидатов — председатель Европейского совета Антониу Кошта, однако дискуссии продолжатся на саммите Европейского политического сообщества в Дублине в пятницу, 13 ноября, пишет Politico .

«Об этом можно было бы даже снять телешоу. Но самое интересное мы оставили на завтра», — пошутил 12 ноября премьер-министр Эстонии Кристен Михал, комментируя споры вокруг представителя Европы.

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Дипломаты и чиновники сообщили Politico, что блок разделился как минимум на три лагеря. В одном из них растет поддержка Кошты, чья роль делает его естественным кандидатом на представление интересов блока.

В другом лагере — Франция и Германия, не желающие уступать Брюсселю свои места за столом переговоров. Самый малочисленный лагерь составляют сторонники представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Главный дипломат блока была бы очевидным выбором, если бы не ее жесткая позиция в отношении России, которая, по мнению некоторых дипломатов, может оттолкнуть Кремль и превратить ее в препятствие, пишет Politico.

Наибольшей поддержкой среди членов ЕС пользуется Кошта. Его институциональная роль наделяет его полномочиями представлять лидеров блока на мировой арене, а занимаемая должность и опыт бывшего премьер-министра Португалии обеспечивают ему определенную нейтральность, отметил один из европейских дипломатов.

Эстонский лидер Михал стал первым, кто открыто поддержал Кошту, заявив изданию Politico, что его «мандат исходит непосредственно от Европейского совета» и делает его «подотчетным» странам — членам ЕС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, призывавшая включить этот вопрос в повестку дня переговоров в пятницу, заявила, что не имеет возражений против кандидатуры Кошты. В его поддержку также высказались лидеры Люксембурга и Польши.

Что касается Каллас, то ее кандидатура вызывает гораздо больше споров. Некоторые дипломаты считают бывшего премьер-министра Эстонии — о которой один из чиновников ЕС когда-то сказал, что она «ест русских на завтрак», — неприемлемым собеседником для Кремля.

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Один из европейских дипломатов назвал ее кандидатуру худшей. В то же время другие утверждают, что именно эта воинственная позиция делает ее идеальным представителем на переговорах.

«Именно так поступил бы Путин. Он выбрал бы того, с кем вы не хотите разговаривать», — сказал высокопоставленный европейский дипломат.

И Кошта, и Каллас останутся на своих постах до 2029 года, что делает их более надежными кандидатами, чем любой национальный лидер, говорит Михал, добавляя, что «Путину это не обязательно должно нравиться».

В то же время Франция и Германия вряд ли одобрят кандидата, который предоставит Брюсселю монополию на представление Европы на переговорах, сообщили Politico два европейских дипломата и один чиновник ЕС.

12 ноября Фридрих Мерц четко выразил свое несогласие, назвав участие стран «Е3» — Франции, Великобритании и Германии — в переговорах по Украине «устоявшимся форматом».

У Парижа также нет особых стимулов уступать свое место за столом переговоров. Франция является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает единственным в Европе ядерным арсеналом, что обеспечивает ей дипломатическое и военное влияние, недоступное ни одной из институций ЕС, заявил изданию французский депутат Европарламента Фабрис Леджери.

Михал говорит, что Франции, Германии и Великобритании «ничто не мешает вести двусторонние переговоры с Москвой». Однако при принятии решений, касающихся всего континента, им необходимо придерживаться «политики консенсуса» — в этом, по его мнению, и заключается суть Европейского союза.

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Politico предполагает, что лидеры ЕС вряд ли официально назначат представителя 13 ноября, однако дискуссии могут дать более широкое представление о том, как должна быть представлена Европа, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макинти сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС поторопиться и быстрее выбрать кандидата.

«Я думаю, что в ноябре, а не позже, нам нужно решить, кто будет представлять Европу на переговорах», — сказал он.

12 ноября спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после визита в Москву и встречи с Зеленским в Дублине подтвердили, что на следующих мирных переговорах по Украине будут присутствовать представители Европы.

Агентство AFP писало, что ЕС могут представлять советники или дипломаты трех или более стран.