Еврокомиссия продлит действие механизма временной защиты для украинцев еще на год — Йоханссон 10 октября, 12:34 Паспорт Украины (Фото:Фото: flickr)

Еврокомиссия решила еще на год продлить действие механизма временной защиты для украинцев. У тех кто надолго возвращался в Украину статус отбирать не будут.

Еврокомиссия приняла решение продлить еще на одни год действие Директивы временной защиты, которая предоставляет украинцам, вынужденным покинуть страну из-за войны ряд прав, в частности, на работу, жилье, образование, медицинскую помощь.

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Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон, передает Интерфакс-Украина.

«Сегодня утром мы проснулись, услышав, как падают бомбы на Киев, Одессу, Львов и другие города. Это только демонстрирует, на сколько важно продолжать предоставлять поддержку Украине и демонстрировать солидарность с украинцами», — заявила европейская чиновница.

Таким образом, Директива о временной защите продлена до марта 2024 года.

«То, что мы увидели сегодня утром, также дает возможность четко понять, что мы будем продолжать приветствовать всех, кому придется ехать в ЕС», — добавила Йоханссон.

Второе объявление чиновница сделала для тех украинцев, которые планируют вернуться домой на продолжительный период времени.

«Как мы видим сегодня, ситуация в сфере безопасности остается очень неопределенной. Мы видели серьезный прогресс на поле боя со стороны украинцев, что нас вдохновляет, и может быть еще одной причиной, почему сейчас путинский режим беспомощно бросает бомбы на Украину. Когда вы решите поехать в Украину, а потом ситуация неожиданно изменится, и вам вновь придется уезжать из страны, ЕС всегда вас примет и продолжит защищать», — добавила Йоханссон.

Она пояснила, что в соответствии с правилами, в случае возвращения беженцев из ЕС на продолжительный период времени, статус беженца утрачивает силу. В то же время она отметила, что многие из беженцев боятся выйти из реестра, потому что им, возможно, вновь придется опять бежать.

«Поэтому мы решили, что вам не нужно выходить из реестра — вы можете оставить за собой документы о временной защите, которые вы получили. Все, что вы должны сделать, так этот сообщить национальным или местным органам власти по месту нахождения, что вы возвращаетесь в Украину. Но вам не нужно отдавать вашу карту, и вы можете оставить за собой регистрацию», — подчеркнула Йоханссон.

Ранее президент Владимир Зеленский записал видеообращение о массированных ракетных обстрелах Украины, заявив, что у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.