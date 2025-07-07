Европа ведет диалог с США по усилению давления на Путина — глава МИД Германии

7 июля, 19:52
Глава МИД Германии Иоганн Вадефул (Фото: REUTERS/Pedro Rocha)

Европейские страны сотрудничают с Соединенными Штатами по усилению давления на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время встречи со своим чешским коллегой Яном Липавским в Праге, сообщает Radio Prague International.

По его словам, Европа ведет диалог с Вашингтоном о возможности усиления давления на главу Кремля.

Вадефуль подчеркнул, что будущее Украины — в Европейском Союзе и НАТО, а российская агрессия представляет угрозу не только для Украины, но и для безопасности всего европейского континента.

Министры также назвали фундаментальным шагом будущее принятие 18-го пакета санкций против РФ.

Комментируя инициативу Чехии по ограничению передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, Вадефуль отметил, что такие санкции должны быть хорошо обоснованными и сопровождаться подготовкой к возможным ответным шагам со стороны России.

5 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут ввести новые санкции против России и что они разговаривали об этом с Путиным по телефону. Американский президент также утверждал, что относится к Российской Федерации жестче, чем к Ирану или любой другой стране.

3 июля Трамп говорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине и он разочарован этим разговором.

4 июля послы Европейского Союза снова не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций против России из-за позиции Словакии.

18-й пакет санкций против РФ предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с $60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

