Европа отвергла требования Путина пересмотреть архитектуру безопасности континента — FT
Переговоры США и РФ о безопасности касаются не только Украины (Фото: REUTERS/Yves Herman)
Европейские лидеры отвергли предложение главы Кремля Владимира Путина обсудить реформирование архитектуры безопасности Европы в рамках мирных переговоров по Украине. В то же время президент Владимир Зеленский предупредил союзников, что США и Россия уже поднимают этот вопрос в ходе контактов друг с другом.
Об этом 12 ноября сообщает газета Financial Times.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретились с Путиным в Москве в четверг, 12 ноября, после переговоров по Украине, прошедших в Абу-Даби в начале недели. В ходе встреч российская делегация поднимала вопрос о европейских договоренностях в сфере безопасности, при этом отказавшись от переговоров с европейскими официальными лицами.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европе не нужно создавать новую систему безопасности, поскольку у нее уже была действенная архитектура, которую Россия разрушила своим вторжением в Украину.
Зеленский, со своей стороны, отметил, что в ходе трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби значительное внимание было уделено гарантиям безопасности. Он призвал европейских партнеров обратить внимание на то, что Вашингтон и Москва обсуждают не только безопасность Украины, но и возможную новую модель отношений между Европой и Россией.
Российские власти неоднократно призывали пересмотреть архитектуру безопасности континента. В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО, ограничения военных учений вблизи российских границ, а также вывода войск и техники Альянса с восточного фланга. В европейских столицах такие требования расценивают как попытку Кремля восстановить сферу влияния и ограничить суверенитет государств ЕС и НАТО.
В четверг Путин заявил, что предложения России по новой архитектуре безопасности необходимо обсудить еще до достижения договоренностей о прекращении войны в Украине. Он также раскритиковал позицию европейских стран, считающих, что такие переговоры должны состояться уже после установления мира. По словам российского диктатора, планы европейцев разместить войска в Украине после завершения боевых действий «означают продолжение войны».
Собеседник FT, осведомленный о ходе переговоров в Абу-Даби, подтвердил, что вопрос европейской безопасности поднимался, однако его конкретное содержание не обсуждалось.
В то же время трое европейских чиновников сообщили изданию, что в европейских столицах растет обеспокоенность из-за возможности того, что обсуждение более широких вопросов обороны континента станет условием участия в переговорах по Украине.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европа попала в «ловушку», согласившись обсуждать архитектуру безопасности континента в обмен на место за столом переговоров. По его словам, Путин годами пытается получить право голоса в вопросах суверенитета стран НАТО.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что Европа должна быть готова к переговорам о новой архитектуре безопасности лишь после того, как Россия согласится на мирное соглашение.
В преддверии переговоров в Абу-Даби госсекретарь США Марко Рубио назвал гарантии безопасности для Украины одной из главных тем мирного процесса. По его словам, вопрос послевоенной безопасности Украины и всей Европы поднимался на протяжении всех переговоров. В то же время Рубио подчеркивал, что сначала необходимо прекратить боевые действия, а уже затем переходить к следующему этапу.
По итогам переговоров издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США дали понять европейцам: они не согласятся на соглашение о безопасности с Россией без участия Европы и Украины и не предоставят Москве права вето в вопросах европейской безопасности. Впрочем, в Европе идея такого соглашения встречает значительное сопротивление: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новая архитектура безопасности будет обсуждаться только после завершения войны.
Параллельно продолжаются дискуссии по поводу территорий. По данным The Economist, американские переговорщики предлагали изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы Путин мог заявить о «победе», но без передачи России украинских городов. Как пишет The Telegraph, Украина эту идею отвергла.