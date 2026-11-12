Переговоры США и РФ о безопасности касаются не только Украины (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Европейские лидеры отвергли предложение главы Кремля Владимира Путина обсудить реформирование архитектуры безопасности Европы в рамках мирных переговоров по Украине. В то же время президент Владимир Зеленский предупредил союзников, что США и Россия уже поднимают этот вопрос в ходе контактов друг с другом.

Об этом 12 ноября сообщает газета Financial Times.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретились с Путиным в Москве в четверг, 12 ноября, после переговоров по Украине, прошедших в Абу-Даби в начале недели. В ходе встреч российская делегация поднимала вопрос о европейских договоренностях в сфере безопасности, при этом отказавшись от переговоров с европейскими официальными лицами.

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Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европе не нужно создавать новую систему безопасности, поскольку у нее уже была действенная архитектура, которую Россия разрушила своим вторжением в Украину.

Зеленский, со своей стороны, отметил, что в ходе трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби значительное внимание было уделено гарантиям безопасности. Он призвал европейских партнеров обратить внимание на то, что Вашингтон и Москва обсуждают не только безопасность Украины, но и возможную новую модель отношений между Европой и Россией.

Российские власти неоднократно призывали пересмотреть архитектуру безопасности континента. В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО, ограничения военных учений вблизи российских границ, а также вывода войск и техники Альянса с восточного фланга. В европейских столицах такие требования расценивают как попытку Кремля восстановить сферу влияния и ограничить суверенитет государств ЕС и НАТО.

В четверг Путин заявил, что предложения России по новой архитектуре безопасности необходимо обсудить еще до достижения договоренностей о прекращении войны в Украине. Он также раскритиковал позицию европейских стран, считающих, что такие переговоры должны состояться уже после установления мира. По словам российского диктатора, планы европейцев разместить войска в Украине после завершения боевых действий «означают продолжение войны».

Собеседник FT, осведомленный о ходе переговоров в Абу-Даби, подтвердил, что вопрос европейской безопасности поднимался, однако его конкретное содержание не обсуждалось.

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В то же время трое европейских чиновников сообщили изданию, что в европейских столицах растет обеспокоенность из-за возможности того, что обсуждение более широких вопросов обороны континента станет условием участия в переговорах по Украине.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европа попала в «ловушку», согласившись обсуждать архитектуру безопасности континента в обмен на место за столом переговоров. По его словам, Путин годами пытается получить право голоса в вопросах суверенитета стран НАТО.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что Европа должна быть готова к переговорам о новой архитектуре безопасности лишь после того, как Россия согласится на мирное соглашение.

В преддверии переговоров в Абу-Даби госсекретарь США Марко Рубио назвал гарантии безопасности для Украины одной из главных тем мирного процесса. По его словам, вопрос послевоенной безопасности Украины и всей Европы поднимался на протяжении всех переговоров. В то же время Рубио подчеркивал, что сначала необходимо прекратить боевые действия, а уже затем переходить к следующему этапу.

По итогам переговоров издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США дали понять европейцам: они не согласятся на соглашение о безопасности с Россией без участия Европы и Украины и не предоставят Москве права вето в вопросах европейской безопасности. Впрочем, в Европе идея такого соглашения встречает значительное сопротивление: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новая архитектура безопасности будет обсуждаться только после завершения войны.

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Параллельно продолжаются дискуссии по поводу территорий. По данным The Economist, американские переговорщики предлагали изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы Путин мог заявить о «победе», но без передачи России украинских городов. Как пишет The Telegraph, Украина эту идею отвергла.