Европа не должна искать пути для сохранения лица Путина — президент ЕП

25 мая, 15:03
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Президент Европарламента Роберта Метсола (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Европарламента Роберта Метсола (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европа должна прекратить риторику по поводу «умиротворения» или «сохранения лица» для кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Вместо этого, по ее словам, необходимо приложить все возможные усилия, чтобы помочь Украине выстоять против российского вторжения, сообщает Укринформ.

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«Я все чаще слышу, что журналисты в своих вопросах используют такие словосочетания, как «сохранить лицо», «умиротворение», «как мы можем это завершить, чтобы двигаться вперед?» Мой ответ таков: разговоры о сохранении лица для России не ко времени. Не время говорить о умиротворении. Сейчас время, когда мы должны приложить все усилия (для помощи Украине — ред.), — подчеркнула президент ЕП.

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Она отметила, что Европа и европейские политики должны приложить для этого все усилия, а не ссылаться на какие-то правовые аргументы, на нехватку политической воли и не искать причин, почему Украина не может выиграть эту войну.

«Это (такая риторика), я думаю, является угрозой, которую мы видим во время всех встреч не только в эти дни. В течение следующих дней, во время Европейского совета на следующей неделе, я не хочу слышать эти слова или разговоры о том, что мы можем ответить, как мы собираемся сохранить лицо для Путина. Я не хочу слышать слово „умиротворение“ больше никогда», — заявила Метсола.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Владимир Путин Европарламент Война России против Украины Роберта Метсола

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