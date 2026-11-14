В Кремле заявили, что не будут выдвигать условий относительно того, кто будет представлять Европу на переговорах
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет выдвигать условий относительно состава европейской переговорной группы (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)
Россия утверждает, что не будет выдвигать условий относительно состава группы, которая будет представлять Европу на переговорах о завершении войны в Украине.
Об этом в субботу, 14 ноября, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии прокремлевскому Telegram-каналу Юнашев Live.
В то же время Песков добавил, что Москве следовало бы пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция может способствовать мирному процессу.
На переговорах в Абу-Даби 10−11 ноября Европа присутствовала лишь на полях мероприятия. Как сообщал глава украинской делегации Рустем Умеров, туда прибыли представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, с которыми Киев провел отдельные координационные встречи.
После переговоров с Путиным в Москве спецпосланник США Джаред Кушнер в Дублине подтвердил, что европейцы будут представлены на следующих переговорах.
«Мы не можем заключить это соглашение без европейцев за столом переговоров», — сказал он после встречи с Зеленским.
13 ноября после неформального саммита ЕС в Дублине председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что лидеры согласовали формат представительства Европы: ее будут совместно представлять Европейский Союз и пять ведущих стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. По словам Кошты, безопасность Европы начинается с безопасности Украины.