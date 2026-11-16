В Кремле опровергли информацию о том, что согласились на участие Европы в следующем раунде переговоров о войне России против Украины

Об этом в понедельник, 16 ноября, заявил журналистам помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщает Reuters. Его слова противоречат заявлениям американских переговорщиков, сделанным после встречи с Путиным в Москве.

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По словам Ушакова, речь идет о следующем раунде в трехстороннем формате — США, Украина и Россия. Стороны договорились продолжить переговоры, но дату пока не определили.

Расширение формата, как заявил помощник Путина, кто-то обсуждает, но с Москвой его не согласовывали.

На вопрос о том, что должно произойти, чтобы Россия согласилась на участие Европы, Ушаков ответил, что для этого нужно «многое сделать» — в частности, возможно, провести еще один или несколько раундов трехсторонних переговоров.

Кроме того, по его словам, Москва хочет получить от европейцев четкий сигнал о том, к чему они стремятся и какой вклад могут внести в урегулирование.

Как отмечает Reuters, позиции России — с одной стороны, и ЕС, Великобритании и Украины — с другой, касающиеся завершения войны, до сих пор существенно различаются.

Переговоры о завершении войны — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры Украины, США и России, по итогам которых стороны договорились о масштабном обмене пленными. После этого украинская делегация отдельно встретилась с европейскими представителями, также находившимися в ОАЭ.

12 ноября спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер около двух часов беседовали с Путиным в Кремле, а затем отправились в Дублин на встречу с Зеленским. Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров, а Кушнер — о том, что на нем будут представлены европейцы. На следующий день лидеры ЕС согласовали формат представительства Европы: Евросоюз и пять стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

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В то же время, 13 ноября, газета The New York Times со ссылкой на копию российского документа сообщила, что Москва вновь выдвинула требования 2021 года о возвращении границ НАТО к состоянию 1997 года. Высокий представитель ЕС Кая Каллас тогда же заявила, что Россия «расставляет ловушки» на переговорах и пытается дискуссией о европейской безопасности отвлечь внимание от собственной агрессии. «У нас есть один агрессор и одна жертва, и у агрессора нет проблем с безопасностью. Никто никогда на них не нападал», — подчеркнула она.

В тот же день Зеленский рассказал, что США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. По его словам, если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, он готов вынести это решение на общественное обсуждение.