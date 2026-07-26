Европа, вероятно, не сможет выполнить поставленную задачу и заполнить газохранилища как минимум на 80% к началу отопительного сезона. Причинами этого являются напряженная ситуация на мировом газовом рынке и усиление конкуренции со стороны азиатских покупателей.

Об этом заявил генеральный директор норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал, сообщает Reuters.



«Мы не считаем, что Европа обязательно сможет заполнить свои запасы более чем на 80% этой осенью», — сказал он.

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На данный момент европейские газохранилища заполнены примерно на 54%. Это значительно ниже среднего показателя за последние пять лет и второй самый низкий уровень за 15 лет. Этот показатель также приближается к историческому минимуму для данного времени года, зафиксированному в 2021 году.

По словам Опедала, недостаточные запасы сделают Европу зимой более уязвимой к резким колебаниям цен на газ.

Одной из основных проблем является сокращение поставок сжиженного природного газа. Европа покрывает за счет СПГ около 30% своих потребностей в импортируемом газе, однако часть танкеров теперь переориентируется на азиатские рынки.

Руководитель Equinor пояснил, что газ из Катара все чаще направляется в Азию. В связи с этим СПГ, который ранее поступал в европейские страны, также может менять маршрут, поскольку азиатские покупатели предлагают поставщикам более выгодные условия.

На фоне планов Евросоюза полностью отказаться от российского газа к 2027 году страны ЕС одновременно увеличили объемы закупок у России. По оценке немецкой неправительственной организации Urgewald, Москва могла получить от этих поставок около 6 млрд евро.