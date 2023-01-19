«Это следующий шаг». Премьер Нидерландов уверен, что Европа и США смогут договориться о танках для Украины 19 января, 18:55 Танк Leopard 2 (Фото:Vestman/flickr)

Сейчас ведутся дискуссии о необходимости осуществить следующий шаг в помощи для Украины. Европа и США обсуждают предоставление немецких танков Киеву.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в интервью CNN.

Он подчеркнул, что отправка Украине танков станет следующим шагом в борьбе.

«Была широкая поддержка отправки военного снаряжения. Мы столько отправили с начала войны. Конечно, ведутся дискуссии по танкам, и здесь проблема в том, что это будет следующий шаг в борьбе. Это может быть необходимым, но я понимаю, что немцы и другие говорят, что нужна широкая коалиция», — заявил Рютте.

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Премьер-министр отметил, что сейчас «решительно важно», чтобы Украина выиграла войну, но отметил, что партнеры должны быть честны с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Вы также должны быть честными с ним (Зеленским — ред.) и сказать, если вы хотите предоставить танки, например, на таком уровне, на котором он их просит, необходимо, чтобы мы делали это не только одной страной, а группой стран», — подчеркнул он.

Премьер-министр Нидерландов сказал, что он «достаточно уверен», что Европа и США таки смогут завершить свой «диалог» по танкам.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

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По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина планирует для начала собрать танковую бригаду из Leopard.

Агентство Reuters сообщало, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине.

18 января немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц сказал президенту США Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине танки Abrams.