«Время безнаказанности для РФ истекло». Огрызко прокомментировал слова главы Генштаба Великобритании о подготовке к войне в Европе 22 июня, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Глава Генштаба Великобритании Патрик Сандерс призвал британские войска «снова готовиться к бою в Европе» (Фото:gov.uk)

Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России, в интервью Радио НВ прокомментировал слова главы Генштаба Великобритании Патрика Сандерса о подготовке к войне в Европе.



Экс-министр подчеркнул, что политические деятели такого уровня не бросают слова на ветер.

«Я думаю, это действительно очень серьезное предупреждение Московии в том, что нельзя заходить слишком далеко и думать, что это будет безнаказанно. Время безнаказанности для Москвы истекло. То есть то, на что рассчитывал Путин, начиная эту очередную авантюру, вернее продолжая, но начиная ее широкий формат, эти оценки провалились полностью, он просчитался по всем параметрам, которые только можно было представить», — сказал Огрызко, добавив, что это проблемы российского диктатора Владимира Путина

Видео дня

Он также сделал вывод, что слова Сандерса означают, что «на Западе наконец-то открыли глаза и сделали выводы из своей провальной политики, которую они 30 лет вели в отношении Российской Федерации» и «рубикон перейден».

«Несмотря на то, что в Европе остаются „консервы“, несмотря на то, что там остаются люди, которые продолжают говорить глупости по поводу „великой России“ и ее роли, роль закончилась. Это вопрос только времени и, если хотите, упрямства нескольких ведущих политических деятелей на Западе», — отметил бывший министр.

Огрызко также выразил мнение, что если у западных политиков хватит упрямства и понимания, что уступать нельзя, «мир будет другим, в котором для России либо будет отведена роль сырьевого придатка к ключевым центрам мирового развития, либо она в принципе прекратит свое существование как политическая реальность».

19 июня новый командующий британской армией Патрик Сандерс заявил своим войскам, что они должны «снова приготовиться к бою в Европе», чтобы победить силы российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, он стал «первым начальником генерального штаба с 1941 года, принявшим командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентальной державы».

«Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель — защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше», — сказал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.