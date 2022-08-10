В Европе готовятся к тому, что россияне полностью перекроют поставки газа — Лана Зеркаль

10 августа, 20:54
Полное прекращение поставок газа в Европу Россией не будет неожиданностью (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Полное прекращение поставок газа в Европу Россией не будет неожиданностью (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Юристка, дипломатка и советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в интервью журналистке Елене Трибушной рассказала, что в Европе готовятся к полному перекрытию поставок газа Россией.

«Сейчас все в Европе готовятся к тому, что россияне полностью перекроют поставки газа по всем маршрутам в зимний период. Именно поэтому они запасаются газом по максимуму, чтобы не было шока и ситуации, которая приведет к непредсказуемым последствиям. Поэтому у них план закачать не менее 85%, а вообще и больше, если есть такая возможность. Потому что все осознают, что это шантаж, это оружие», — сказала она.

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Россия уже существенно уменьшила прокачку газа по Газотранспортной системе (ГТС) Украины, нестабильно заполняет газопровод Северный поток-1 и другие маршруты, разрывает действующие контракты на поставку газа в страны ЕС. Все вместе — это фактически поставило крест на имидже Газпрома как надежного поставщика газа. Зима 22/23 годов дает Путину, скорее всего, последний шанс использовать газовую зависимость ЕС в борьбе с Западом и войне с Украиной.

Еще в январе 2022 года издание The Economist писало, что, если Россия решится полностью перекрыть поставки газа в Европу, наибольший ущерб потерпит она сама. По его данным, в краткосрочной перспективе Европа столкнется с финансовыми и логистическими трудностями, но в долгосрочной перспективе Россия пострадает сильнее, поскольку Газпрому станет трудно заключать любые долгосрочные контракты в Европе после демонстрации такой агрессивной ненадежности.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Европа Газовая война Российский газ Елена Зеркаль

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