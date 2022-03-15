«РФ хочет втянуть мир в войну». Европе повезло, что на востоке находится Украина, а не государство, которое сложило бы оружие — Давидюк 15 марта, 09:15 Цей матеріал також доступний українською Европе повезло, что на востоке находится Украина, а не государство, которое сложило бы оружие — Давидюк (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Украина защищает Европу от войны и не разрешает российской агрессии выйти за пределы государства, убежден политолог Николай Давыдюк.

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«Вся страна завелась. Оказалось, что [Украина] - суперталантливая страна суперлюдей с супервозможностями. Я думаю, что Европе тоже нужно подумать о своих талантах, потому что угрозы россиян об одной из стран блока НАТО не безосновательны. Россияне действительно хотят втянуть мир в Третью мировую [войну]. Надо говорить миру, что мы воюем локально, мы не разбрасываем этот конфликт дальше. Могли бы мы отвечать России на территории Беларуси? Могли бы. Могли бы русским в Москву ракеты слать? Тоже могли бы. Но мы максимально пытаемся этот удар вытянуть на себе, поэтому Европа должна помочь нам. <...> Европе нужно понять, что им очень повезло в том, что на востоке — Украина, а не другое государство, которое просто сложило бы оружие и пропустило [бы агрессора]», — отметил в эфире Радио НВ Давидюк.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если сейчас не закроют небо над Украиной, то российские ракеты упадут и на территорию НАТО.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что если российского диктатора Владимира Путина не остановить в Украине, следующими его жертвами могут стать Литва, Латвия и Эстония.

Похожее говорил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он предполагал, что Путин может продолжить агрессию и атаковать одну из стран НАТО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявлял, что Путин готовится атаковать страны Балтии и Польшу, если победит в войне против Украины.

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