«Европа больше не защищена от ракет». Макрон заявил, что нужно построить новую архитектуру безопасности после окончания войны в Украине

9 ноября, 15:46
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Макрон заявил о необходимости построить новую архитектуру безопасности в Европе (Фото:Eric Gaillard/Pool/Reuters)

Макрон заявил о необходимости построить новую архитектуру безопасности в Европе (Фото:Eric Gaillard/Pool/Reuters)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости построить новую архитектуру безопасности в Европе после окончания войны в Украине.

Об этом он сказал во французском Тулоне, говоря о стратегических задачах страны, пишет TF1.

По его словам, после того, как «мир вернется в Украину», в Евросоюзе должны будут «построить новую архитектуру безопасности и обновленную структуру стабильности и контроля над вооружениями, где Европа будет за столом переговоров».

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«Мы должны заново научиться мобилизовать жизненно важные силы нашей страны на службу нашему суверенитету», — отметил Макрон.

https://www.youtube.com/watch?v=l6qbYIx9oxs

Он также заявил, что больше «Европа не защищена от ударов ракет и беспилотников» и что «противовоздушная оборона нашего континента имеет стратегическое значение».

Президент Франции также добавил, что глобальный геополитический миропорядок нарушен агрессией России против Украины.

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Накануне Макрон выступил за возобновление переговоров Украины с Россией, но на условиях Киева и в то время, которое выберут украинские власти.

В конце октября Макрон уже комментировал тему переговоров с Россией. Он заявлял, что Париж продолжит диалог с Москвой и Киевом, чтобы приблизить переговоры двух стран. Макрон говорил, что Франция и другие партнеры не могут решать за Украину, когда ей следует начать переговоры со страной-террористом.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Европа Франция Эммануэль Макрон Война России против Украины

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