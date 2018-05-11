Европа больше не может рассчитывать на военную защиту Америки - Меркель

Европа больше не может рассчитывать на военную защиту США и должна "взять свою судьбу в свои руки", заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Bloomberg.

"Уже не так, что Соединенные Штаты просто будут защищать нас. Европа должна взять свою судьбу в свои руки. Это задача на будущее", - сказала Меркель, выступая на мероприятии по случаю вручения премии Карла Великого президенту Франции Эммануэлю Макрону в немецком городе Аахен.

Канцлер Германии отметила, что "на пороге Европы" происходит много крупных глобальных конфликтов и выразила обеспокоенность риском войны между Израилем и Ираном в Сирии.

"Несмотря на то, что страны Европейского Союза достигли прогресса в военном сотрудничестве, эти усилия остаются "на раннем этапе", - сказала Меркель.