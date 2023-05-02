Еврокомиссия запретила импорт отдельных украинских продуктов в пять стран ЕС 2 мая, 20:08 Сбор зерна в Киевской области, август 2022 (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko/File Photo)

Еврокомиссия во вторник, 2 мая, запретила импорт четырех украинских продуктов в пять государств ЕС — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Решение принято из-за «серьезных логистических трудностей».

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, «исключительные и временные превентивные меры» касаются пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Украина может экспортировать их во все государства ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии — в эти страны разрешен только транзит. Меры будут действовать до 5 июня 2023 года.



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В то же время Болгария, Венгрия, Польша и Словакия пообещали отменить свои односторонние меры в отношении украинской агропродукции.

«Комиссия готова снова ввести превентивные меры после истечения срока действия действующего Регламента об автономных торговых мерах 5 июня 2023 года, пока исключительная ситуация сохраняется», — сказано в сообщении.

28 апреля Еврокомиссия достигла соглашения с пятью европейскими странами по поводу украинской агропродукции. Согласно этим договоренностям:

страны отказываются от односторонних ограничений на ввоз украинской агропродукции;

ЕС выделяет для пострадавших фермеров из пяти стран 100 млн евро;

вводятся меры защиты для четырех « самых чувствительных» продуктов: кукуруза, пшеница, семена подсолнуха, рапс;

самых чувствительных» продуктов: кукуруза, пшеница, семена подсолнуха, рапс; страны будут работать над обеспечением экспорта в другие государства.

Украинский МИД передал в посольство Польши в Украине и представительство ЕС в Украине ноты о «категорической неприемлемости ситуации в отношении торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины».

15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.



Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия и Словакия. 19 апреля к ним присоединилась Болгария, разрешившая только транзит.



Представительница Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕС выступает против такого запрета.



18 апреля Минагрополитики сообщило, что Украина и Польша договорились возобновить транзит украинского зерна.



19 апреля Венгрия заявила, что запретила импорт в страну 25 видов сельхозтоваров из Украины, но разрешила их транзит на особых условиях.



Также сообщалось, что Румыния не будет ограничивать транзит украинского зерна через порты.

