Еврокомиссия судится с Венгрией из-за закона, дискриминирующего ЛГБТ-сообщество 15 июля, 23:58 Протесты в Будапеште из-за закона о ЛГБТ, 2021 год (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Европейская комиссия решила судиться против Венгрии в Суде ЕС из-за венгерского закона, дискриминирующего людей на основе их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

ЕК отмечает, что закон о запрете «пропаганды гомосексуальности и трансгендерности» среди несовершеннолетних нарушает фундаментальные права человека (в том числе представителей ЛГБТ+), а значит, ценности ЕС.

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Обращение в суд является очередным шагом процедуры, которую Еврокомиссия начала еще в прошлом году. В связи с тем, что органы власти Венгрии «недостаточно отреагировали на беспокойство Еврокомиссии» касательно обеспечения равенства и защиты основных прав, ЕК в декабре 2021 года направила Венгрии обоснованное заключение.

«Защита детей является абсолютным приоритетом для ЕС и его государств-членов. Однако венгерский закон содержит положения, не оправданные на основе продвижения этого фундаментального интереса или непропорциональные для достижения заявленной цели», — заявили в Еврокомиссии.

В Венгрии с 8 июля 2021 года начал действовать спорный закон о запрете «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних. Документ ограничивает информирование о гомо- и транссексуальности.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала принятый в Венгрии закон «неправильным», поскольку он, помимо прочего, ограничивает «свободу образования».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его «позором».

Сам Виктор Орбан на саммите отказался отозвать закон о запрете «рекламы гомо- и транссексуальности». Он заявил, что документ якобы совсем не направлен против гомосексуалов. По словам Орбана, он только дает родителям «эксклюзивное право на половое воспитание их детей».

15 июня 2021 года в Венгрии приняли закон, запрещающий делиться с несовершеннолетними любым контентом, изображающим или «пропагандирующим» гомосексуальность или смену пола. Правозащитники считают его дискриминацией ЛГБТ-сообщества.

Перед этим в Будапеште прошли протесты против этого закона.

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