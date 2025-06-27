ЕС получил новое торговое предложение от США — фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: REUTERS/Yves Herman)
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз получил обновленное торговое предложение от Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает NBC News.
«Сегодня мы получили финальный документ США для дальнейших переговоров. Мы оцениваем его прямо сейчас», — отметила фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Она также подчеркнула, что стороны готовы к заключению соглашения, однако не исключила возможности провала переговоров. «Мы готовы к соглашению. В то же время готовимся и к тому, что договориться не удастся. Все сценарии остаются открытыми», — пояснила глава Еврокомиссии.
Отмечается, что Европейский Союз в составе 27 стран является крупнейшим торговым партнером США. Ежегодно объемы торговли между обеими сторонами составляют триллионы долларов.
Напомним, что в апреле президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на импорт из большинства стран-партнеров. Впоследствии он объявил 90-дневную паузу для достижения новых торговых соглашений, оставив базовую ставку пошлины на уровне 10%.
Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис ранее заявил, что переговоры с США продолжаются в напряженном темпе накануне дедлайна — 9 июля. Евросоюз, по его словам, стремится достичь прогресса в переговорах.