Об этом сообщает NBC News.

«Сегодня мы получили финальный документ США для дальнейших переговоров. Мы оцениваем его прямо сейчас», — отметила фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Она также подчеркнула, что стороны готовы к заключению соглашения, однако не исключила возможности провала переговоров. «Мы готовы к соглашению. В то же время готовимся и к тому, что договориться не удастся. Все сценарии остаются открытыми», — пояснила глава Еврокомиссии.

Отмечается, что Европейский Союз в составе 27 стран является крупнейшим торговым партнером США. Ежегодно объемы торговли между обеими сторонами составляют триллионы долларов.

Напомним, что в апреле президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на импорт из большинства стран-партнеров. Впоследствии он объявил 90-дневную паузу для достижения новых торговых соглашений, оставив базовую ставку пошлины на уровне 10%.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис ранее заявил, что переговоры с США продолжаются в напряженном темпе накануне дедлайна — 9 июля. Евросоюз, по его словам, стремится достичь прогресса в переговорах.