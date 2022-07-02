Будут ограничения. Еврокомиссия разрешит России транзит товаров в Калининград — СМИ 2 июля, 15:39 Литва заблокировала транзит санкционных товаров из РФ в Калининград (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Еврокомиссия планирует разрешить России ввозить в Калининград подсанкционные товары, но ограничит объемы их перевозки. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, в ближайшие дни Еврокомиссия может опубликовать разъяснение по этому вопросу. Его главная суть — разрешение Москве использовать транзитный путь через Литву для всех товаров, но с ограничением объема перевозок.

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Точный объем таких товаров будет определяться по литовским таможенным документам, пишет Der Spiegel. В редких случаях (например, для ремонта шлюзов) допустимый объем транзита может быть превышен, однако РФ будет обязана аргументировать необходимость каждого такого превышения.

Как отмечает журнал, в значительной степени такой шаг отражает позицию правительства Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отмечал, что сделает все от него зависящее, чтобы НАТО не стало стороной войны между Россией и Украиной. В Берлине опасаются, что базирующиеся в Литве немецкие солдаты могут быть вовлечены в возможный военный конфликт с Москвой.

«С 18 июня немцы давят на Еврокомиссию, чтобы санкции не распространялись на Калининград», — заявил изданию представитель Литвы, ознакомленный с ходом переговоров.

Ранее о том, что Евросоюз может разрешить транзит ряда товаров через территорию Литвы в Калининградскую область при согласии Вильнюса, сообщало агентство Reuters.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна продолжит соблюдать ограничения на транзит в Калининградскую область и не будет реагировать на угрозы из России. В Вооруженных силах Литвы также говорили, что прямой военной угрозы стране сейчас нет.

17 июня власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, хотя является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.

Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.



Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций, введенных против РФ за развязанную ею войну в Украине.



Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пригрозив в случае отказа ответными мерами.

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