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Еврокомиссия приняла план действий для железных дорог в случае провала Brexit

Вчера, 21:46
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ЕРА

Окончательный Brexit запланирован на 29 марта 2019 года

Европейская комиссия на своем заседании приняла меры по обеспечению безопасности и надежности железнодорожных сообщений на случай неудачи с принятием соглашения о выходе Великобритании из ЕС. 

Соответствующее сообщение размещено на сайте Европейской комиссии.

Предложения имеют целью смягчить существенный эффект, который подобный сценарий мог бы иметь для железнодорожного транспорта и сообщения между ЕС и Великобританией. 

Меры призваны обеспечить сохранение действительности безопасности сертификации определенных частей инфраструктуры на ограниченный период в три месяца, что позволит отработать долгосрочное решение в законодательстве ЕС.

Напомним, что 15 января британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, ранее одобренное лидерами 27 стран-членов ЕС. 

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Великобритания Brexit

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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