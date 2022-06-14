Ждем пятницы. Еврокомиссия еще не принимала решения по поводу статуса кандидата для Украины — спикер 14 июня, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Окончательное решение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС примут на саммите 23−24 июня (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия объявит о своем решении по поводу заявок Украины, Молдовы и Грузии на вступление в ЕС в пятницу, 17 июня.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга во вторник, 14 июня.



Мамер опроверг информацию СМИ о том, что ЕК уже приняла решение. По его словам, накануне комиссия не принимала решение, а провела дебаты, на которых члены коллегии ЕК могут выразить свое мнение. По его словам, решение будет объявлено в пятницу.



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"…Коллегия подготовилась к этим [окончательным] дебатам, службы [ЕК] дорабатывают документы. В четверг состоится заседание глав кабинетов [еврокомиссаров], на котором должны утвердить повестку дня коллегии на пятницу, в том числе этот пункт. И в пятницу в коллегии состоятся дебаты и, надеюсь, [будет объявлено] решение", — объяснил Мамер.

Ранее издание Politico сообщило, что Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского союза, но окончательное решение будет за Европейским советом.

Журналист Рикард Йозвяк после дебатов в Еврокомиссии 13 июня заявил, что, по его информации, Украине и Молдове готовы предоставить статус кандидата с условиями, а вопросы по Грузии остаются.

Представители Евросовета обсудят предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС во время заседания 23−24 июня.



Заявка Украины на вступление в ЕС

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая. Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



Урсула фон дер Ляйен, которая снова посетила Киев 11 июня, заявила, что Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца недели (17 июня).

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