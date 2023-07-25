«Чтобы помочь сохранить государство». Еврокомиссия предоставила Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи 25 июля, 13:21 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:Урсула фон дер Ляйен \ Twitter)

Европейская комиссия предоставила Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Она отметила, что средства выделяются с целью отремонтировать уничтоженную инфраструктуру и «помочь сохранить государство».

Кроме того, фон дер Ляйен осудила удары России по портовой инфраструктуре.

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«Я решительно осуждаю российские удары по украинской инфраструктуре хранения и экспорта зерна. Пока Россия продолжает свою беспощадную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы заплатили еще 1,5 миллиарда евро, чтобы помочь сохранить государство и отремонтировать инфраструктуру», — отметила она.

Это уже шестой транш макрофинансовой помощи, которую получила Украина.

Предыдущий раз, когда Еврокомиссия предоставила Украине 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи, был 22 июня.

В декабре 2022 года Европейский Союз согласовал предоставление Украине 18 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи.

16 января 2023-го Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании по ее предоставлению.

Ранее сообщалось, что Евросоюз покроет почти половину всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года.