Обещанные €18 млрд. Еврокомиссия назвала варианты финансирования Украины — Politico 1 ноября, 02:13 Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейская комиссия подготовила варианты, посредством которых государства-члены ЕС могут финансово поддержать Украину. Рассмотрение предложений состоится в четверг, 3 ноября, во время встречи глав Минфинов.

Об этом сообщает Politico, в распоряжении которого оказался текст документа Еврокомиссии.



«Украина и дальше будет иметь высокие краткосрочные потребности в финансировании в обозримом будущем. Вот почему важно, чтобы дополнительная поддержка Евросоюза была мобилизована как можно скорее и оказывалась на регулярной и предполагаемой основе», — говорится в документе.

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Первый вариант привлечения средств, который называют наиболее выгодным, состоит в том, чтобы ссудить деньги под так называемый. запас прочности, или разницу между максимальной суммой, которую блок может привлечь от стран ЕС, и фактическими расходами Евросоюза.

Однако для этого варианта необходимо согласие всех стран ЕС и Европейского парламента, а также изменения в нормативные акты Евросоюза.

Второй вариант — предоставление странами происходящих и сейчас бюджетных гарантий Еврокомиссии. Однако теперь они должны будут покрывать 100% суммы, а не 61%, поскольку "другого бюджетного покрытия" в бюджете ЕС не осталось.

Предоставление таких гарантий может замедлить пособие на несколько месяцев, оценивают в ЕК.

Третий вариант — аналогичен второму, но без национальных гарантий. В этом случае в случае нехватки средств Еврокомиссия должна будет сократить планируемые расходы ЕС и заимствовать и предоставлять кредиты на обратной основе.

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Как сообщил министр финансов Сергей Марченко во время дискуссии Война в Украине: Финансирование победы, обязательства о выделении в 2023 году Евросоюзом ежемесячно 1,5 млрд евро и 18 млрд евро в целом за год, которые были взяты накануне президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, дают возможность предполагать решение этой проблемы